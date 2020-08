Moto2, GP Austria: dopo la paura trionfa Martin, Marini secondo

MOTO2 AUSTRIA

LUCA BUCCERI

Dopo la paura per l'incidente di Syahrin, Jorge Martin si prende la scena al Red Bull Ring vincendo il GP d'Austria a Spielberg. Primo successo in Moto2 per il pilota spagnolo che precede Luca Marini e Marcel Schrotter. Il pilota italiano è ora il nuovo leader del Mondiale complice il ritiro per Enea Bastianini. Super gara anche per Marco Bezzecchi che si piazza sesto alle spalle di Lowes e Vierge. Moto2 Austria: Syahrin centra la moto di Bastianini, incidente shock





















Getty Images

Non era mai riuscito a conquistare il gradino più alto del podio e farlo così, in maniera decisa e perentoria, ha un gusto diverso per Jorge Martin che ha dominato il GP d'Austria in forma ridotta. Dopo il brutto incidente che ha visto coinvolto il malese Syahrin, la Moto2 è tornata in pista per 13 giri e lo spagnolo in sella alla sua Kalex ha dominato in lungo e in largo. Luca Marini, arrivato secondo alle sue spalle con 2'' di ritardo, ha così potuto amministrare la gara dietro Martin chiudendo tranquillamente davanti a Schrotter.

Per il fratello del "Dottore" è un ritorno sul podio dopo la parentesi sfortunata, col quarto posto, a Brno ed ora è lui il leader del Mondiale: beffato, a causa dell'incidente citato precedentemente, Enea Bastianini.

Sesto tempo per Marco Bezzecchi, in lotta serrata con Lowes e Vierge fino all'ultimo, 11° tempo per Baldassarri. Male gli altri italiani: 16° e 17° Bulega e Manzi, dalla diciannovesima alla ventunesima ci sono invece Dalla Porta, Corsi e Di Giannantonio.

L'ORDINE DI ARRIVO

LA CLASSIFICA PILOTI E IL CALENDARIO