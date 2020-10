Moto2, GP Aragon: vince Lowes, Marini cade e Bastianini è il nuovo leader del Mondiale

MOTO2 ARAGON

di

LUCA BUCCERI

Nell'undicesima tappa del Mondiale di Moto2 è il britannico Sam Lowes a trionfare nel GP di Aragon. Emozioni su emozioni nel corso della gara spagnola diventata ben presto drammatica per il team Sky VR46 con le cadute di Luca Marini al terzo giro e di Marco Bezzecchi a due dal termine. Enea Bastianini, che chiude secondo davanti a Jorge Martin, ne approfitta e diventa il nuovo leader del Mondiale.

Colpi di scena a mai finire nel corso del GP di Aragon che, tanto in Moto3 quanto in Moto2, non smette di regalare emozioni e sconvolgimenti mondiali fino all'ultimo giro. Poteva essere una domenica di conferma per Luca Marini, leader del Mondiale prima del via, ma una curva battezzata male al terzo giro lo ha tirato subito fuori dai giochi costringendolo a sperare in colpi di scena per salvare la leadership.

E di brividi ce ne sono stati fino all'ultimo con Marco Bezzecchi che da primo in solitaria ha commesso lo stesso errore del compagno di box regalando di fatto il successo a Lowes che ha approfittato della sua caduta a due giri dalla fine. Una beffa per il team Sky VR46 che in una manciata di minuti ha visto sfumare il primato di Marini e Bezzecchi che ora saranno costretti a rincorrere, seppur da molto vicino, un altro connazionale.

Tra i due caduti di lusso gode allora Enea Bastianini, protagonista di una rimonta eccezionale e di un secondo posto che gli consegna il primato in classifica Mondiale che rincorreva ormai da settimane. Complici i due "zero" di fila di Marini, il Bestia si piazza sul gradino del podio necessario per portarsi davanti a tutti in generale, con Lowes che "piange" appena di due punti. Per l'italiano ultimo giro da applausi col sorpasso finale su Martin. La classifica resta comunque cortissima, in tre in 5 punti con quattro gare al termine.

A punti anche Simone Corsi (10°) e Stefano Manzi (14°), mentre per Dalla Porta arriva il 17° posto davanti a Bulega. A chiudere "ultimo" tra gli italiani c'è Lorenzo Baldassarri, 20° al traguardo, mentre è una domenica amara anche per Fabio Di Giannantonio scivolato al giro numero 11 quando occupava le prime posizioni in lotta con Bezzecchi.

L'ORDINE DI ARRIVO DEL GP DI ARAGON

LA CLASSIFICA MONDIALE ED IL CALENDARIO