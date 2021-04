Moto2 Doha: Lowes bis a Losail, Bezzecchi giù dal podio

MOTO2 DOHA

Il pilota britannico replica il successo della scorsa settimana e piazza il primo allungo in classifica generale

di

LUCA BUCCERI

Sam Lowes fa doppietta a Losail in Moto2. Il pilota britannico, già vincitore del GP del Qatar, vince anche la seconda tappa del Motomondiale nel GP di Doha davanti alle due KTM del team Ajo di Remy Gardner e del rookie Raul Fernandez. Giù dal podio Marco Bezzecchi, partito dalla prima fila e arrivato quarto al traguardo davanti all'altro rookie Ai Ogura.

Dalla pole al successo, ormai Sam Lowes ci ha preso gusto. Secondo successo di fila per il pilota britannico del team Marc VDS che allunga in classifica generale in queste prime due tappe del mondiale di Moto2. Per Lowes, mix di talento ed esperienza, una gara condotta in testa sin dai primi giri quando l'italiano Bezzecchi si è arreso regalandogli la leadership in gara.

Prova a metterci una pezza, senza grandi risultati, Remy Gardner che tanto in pista quanto in classifica generale bracca il britannico. Un testa a testa fino alla fine tra i due, solo 190 millesimi al traguardo dividono l'australiano dal gradino più alto del podio.

Terzo posto per il rookie Raul Fernandez, che si migliora dopo il quinto posto della scorsa settimana. Cede, e si arrende nel finale, Marco Bezzecchi, quarto davanti all'altro rookie Ai Ogura. Settimo posto per Celestino Vietti, davanti a Manzi, Vierge e Di Giannantonio.

Punti anche per Tony Arbolino (11°) e Lorenzo Dalla Porta (14°). Diciassettesimo posto finale per Bulega, seguito da Montella, chiude la classifica degli italiani il ventesimo Lorenzo Baldassarri, mentre Tommaso Marcon (sostituto di Corsi) è stato costretto al ritiro.