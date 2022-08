Moto2 Silverstone: finale thrilling, Fernandez la spunta sul rookie Lopez

GP INGHILTERRA MOTO2

Lo spagnolo del team Ajo si aggiudica la vittoria nella tredicesima tapa del Mondiale e prende la testa della classifica generale

© Getty Images Si è arreso solo a tre curve dal traguardo, Alonso Lopez: dopo aver dominato il GP d'Inghilterra della Moto2 infatti il rookie spagnolo in sella alla Boscoscuro del team Speed Up ha docuto cedere il comando della gara ad Augusto Fernandez. Vittoria e prima posizione della claifica generale per il pilota della KTM del Team Ajo. Sul terzo gradino del podio Jake Dixon che la spunta su Ai Ogura ed Aron Canet. Sesto posto finale per Celestino Vietti, che perde la testa della classifica generale.

Costretto ad un long lap penalty per un’infrazione alle procedure nel secondo turno di prove libere del GP d'Inghilterra, Vietti deve cedere anche la seconda piazza della generale al giapponese Ogura, appunto quarto al traguardo. L'attenzione però era tutta per la battaglia per il primo posto tra il sorprendente rookie Alonso Lopez (scattato dal centro della terza fila) ed il connazionale Augusto Fernandez. Riagganciato il "fuggitivo" ad una manciata di giri dalla bandiera a scacchi, Fernandez ha provato subito a forzare la manovra-sorpasso a suon di... incroci di traiettoria, ma il rivale ha reagito ogni volta, allungando le staccate.

© Getty Images

A quel punto Augusto ha scelto di rimandare tutto all'ultimo giro ed è stato a tre curve dal traguardo che è riuscito ad avere ragione di Alonso. Alle loro spalle, sfida al calor bianco per l'ultimo gradino del podio: ad aggiudiucarselo, davanti al pubblico di casa, è stato Dixon: il portacolori el team GAS GAS Aspar ha avuto la meglio in volata su Ogura, Canet e Vietti. Nella classifica generale Fernandez è il nuovo leader con 171 punti, tredici in più di Ogura (158). Vietti tiene il contatto con il vertice, ora staccato di due punti dal giapponese di Idemitsu Honda Team Asia. Canet è quinto a quota 117, Joe Roberts sesto a 108.