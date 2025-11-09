Moto2 Portogallo: Moreira concretizza la pole ed è a un passo dal titolo

Il brasiliano si porta a +24 su Gonzalez (6°) quando manca solo l'appuntamento di Valencia per chiudere la stagionedi Daniele Pezzini
© Getty Images
Diogo Moreira ha vinto il GP del Portogallo e conquistato il suo quarto successo stagionale nel Mondiale Moto2, portandosi a un passo dalla conquista del titolo iridato. Il pilota brasiliano del team Italtrans ha piegato la resistenza dell'olandese Collin Veijer e ha allungato a +24 su Manu Gonzalez in vetta alla classifica, quando manca solo l'appuntamento di Valencia per chiudere la stagione. Lo spagnolo ha faticato, ma è riuscito a rimanere aggrappato al sesto posto tenendo aperta una flebile speranza.
Il polso di Moreira, dunque, non ha tremato, anzi. Il pilota paulista ha fatto sua la gara di Portimao con una strategia impeccabile: sorpassato da Veijer al quarto giro, ha lasciato sfogare l'olandese, lo ha tenuto sotto tiro e poi lo ha infilato quando ne mancavano tre alla bandiera a scacchi, difendendo con le unghie e con i denti quel posto sul gradino più alto del podio che lo avvicina moltissimo a diventare il primo brasiliano a laurearsi campione nella storia del Motomondiale.
Nel complesso quella portoghese è stata una delle gare più spettacolari della stagione, che alla fine ha premiato anche lo stesso Veijer con il primo podio in carriera in Moto2 e il colombiano David Alonso con il terzo consecutivo dopo quelli di Phillip Island e Sepang. Alle loro spalle ha invece terminato la gara Aron Canet, in chiusura di un gruppetto di quattro piloti racchiusi in meno di un secondo.
Più staccato il belga Baltus (5°) e appunto Gonzalez, che nel finale è sembrato vicino al crollo definitivo, ma che è riuscito a non scivolare a quell'ottavo posto che avrebbe reso aritmetica la sua resa nella lotta al titolo. Nella gara di casa dovrà ovviamente sperare in una vittoria che faccia il paio con uno "zero" del rivale. Il settimo posto di Daniel Holgado è stato sufficiente allo spagnolo per portarsi a casa il titolo di rookie dell'anno.
Giornataccia per i due piloti italiani: Celestino Vietti è rimasto un po' a contatto con i gruppetti di testa ma poi ha chiuso 13°, Tony Arbolino si è perso nelle retrovie chiudendo al 17° posto.