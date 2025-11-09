Moto2 Portogallo: Moreira concretizza la pole ed è a un passo dal titolo

Diogo Moreira ha vinto il GP del Portogallo e conquistato il suo quarto successo stagionale nel Mondiale Moto2, portandosi a un passo dalla conquista del titolo iridato. Il pilota brasiliano del team Italtrans ha piegato la resistenza dell'olandese Collin Veijer e ha allungato a +24 su Manu Gonzalez in vetta alla classifica, quando manca solo l'appuntamento di Valencia per chiudere la stagione. Lo spagnolo ha faticato, ma è riuscito a rimanere aggrappato al sesto posto tenendo aperta una flebile speranza.