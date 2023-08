© Getty Images

"La mia situazione è quella di un pilota che ha fatto fatica negli ultimi due anni. Sono a metà stagione senza una sella. E non è la situazione che speravo per me, non credo di meritarmela. Però mi dà ancora più motivazione per scendere in pista e dare il massimo". Così Franco Morbidelli dopo la separazione con la Yamaha dal 2024. "Responsabilita'? Quando non si raggiungono i risultati prefissati è difficile dare la colpa a una singola cosa. E' sempre difficile puntare il dito su una cosa singola, quando i risultati non arrivano, è un insieme di fattori a determinarli", ha aggiunto a Sky.