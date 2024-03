Morbidelli ancora in dubbio per il GP del Qatar

Nonostante i riscontri positivi emersi dalla risonanza magnetica del 2 marzo, è ancora in bilico la partecipazione di Franco Morbidelli (Prima Pramac Racing) al GP del Qatar, gara che nel fine settimana apre il Motomondiale 2024. L'incidente di fine gennaio a Portimao l'ha tenuto lontano dai test precampionato che si sono svolti a Sepang e Losail in febbraio: il pilota romano ha comunque preso l'aereo verso il Medio Oriente e giovedì affronterà un controllo medico dal quale, se tutto sarà a posto, riceverà il semaforo verde ufficiale per salire in sella alla sua Ducati.