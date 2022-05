"Modifiche azzeccate, una scommessa vinta": Bagnaia punta in alto. Miller : "Pecco è speciale, mi ha aiutato"

PAROLE DA LE MANS

L'autore della pole svela il segreto della sua pole e punta ad avvicinarsi ancora alla testa della classifica generale.

"Grandissima pole! Nelle ultime prove libere ero molto nervoso, non mi trovavo bene in frenata, con il caldo c'era pochissimo grip. Sono veramente contento di aver azzeccato con i miei ingegneri una modifica davanti e dietro, una specie di scommessa vinta! Abbiamo fatto un bel passo avanti e questa pole mi dà una gran carica". Dimenticato il nervosismo del primissimo scorcio di stagione, Francesco Bagnaia ha la chance - a Le Mans - di confermare il salto di qualità spiccato all'inizio del mese con la vittoria nel GP di Spagna. Getty Images

"Abbiamo lavorato tanto, tantissimo dall'inizio dell'anno. Le cose non vengono da sole: bisogna lavorare. Qualche buon risultato era già arrivato, a volte si tratta di piccoli accorgimenti. Sono felice, anche per Miller. Con questa prima fila Jack si toglie un gran peso, ultimamente è stato... massacrato".

Vincitore dodici mesi fa a Le Mans, l'australiano "cova" il sogno del bis...

"Pecco oggi ha fatto qualcosa di speciale e oggi mi ha dato una mano. Aveva un ritmo migliore rispetto a me, l'ho seguito e sono riuscito a fare un gran giro. Stiamo tornando... Ora vediamo che tempo farà domani".

All'australiano fa eco sulla questione meteo Aleix Espargarò:

"Speriamo nel meteo, qui a Le Mans non si sa mai... Questa non è la mia pista preferita: è tutta stop and go! Io preferisco quelle di percorrenza, nelle quali riesco ad essere più rapido. Ho lavorato bene con il mio team. Proverò a dare battaglia alle Ducati. Insieme a Bagnaia ed a Quartararo siamo i tre piloti più in forma".

Al via dal centro della seconda fila, anche Enea Bastianini promette una domenica all'insegna della combattività:

"Stamattina è andato tutto storto, abbiamo sbagliato le modifiche e avuto un problema al motore. Però in qualifica ci siamo rifatti. Mi sono trovato molto bene con la media all'anteriore. Abbiamo fatto un passo avanti".