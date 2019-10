Misano, nuovo omaggio al Sic: intitolata una via a Marco

Nuovo omaggio di Misano a Marco Simoncelli. Dopo aver rinominato il circuito di Misano Adriatico "Misano World Circuit Marco Simoncelli", l'amministrazione comunale ha intitolato una anche via al Sic. All'inaugurazione della strada, che circonda il tracciato, hanno partecipato tante persone, tra cui anche Paolo Simoncelli e la moglie Rossella. "Ogni volta che accadono momenti come questi non riusciamo a trattenere l'emozione - ha spiegato il padre del pilota scomparso il 23 ottobre 2011 a Sepang -. Ci chiediamo sempre cosa abbia fatto Marco per godere di tutto questo affetto".