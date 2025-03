Marquez Sr: "Weekend da sogno, ho gestito... la pressione". Bagnaia: "Marc ha giocato con noi"

"Ho dato tutto ma non ero abbastanza vicino ad Alex per provarci. Marc invece ha giocato con noi per tutta la gara. Puntavo a fare secondo ma ero troppo lento rispetto ai primi due in alcuni punti del circuito, soprattutto nell'ultimo settore. Ho avuto qualche problema con la gomma dietro, non funzionava bene. Ogni volta che andavo sotto il mezzo secondo dai primi due dovevo mollare per raffreddare le gomme. Tutte le volte così. Ho fatto fatica, sono stato a guardare. Marc staccava bene come me, Alex era più rapido in accelerazione. Se Marc avesse fatto gara di testa io sarei probabilmente riuscito ad attaccare Alex e a fare secondo. Non sono soddisfatto ma me la faccio andare bene. Se lo fossi non sarei sul terzo gradino del podio. Non sono riuscito a fare le prove necessarie, abbiamo dovuto rincorrere tutto il weekend. In Argentina si riparte e cercherò di chiudere questo gap, anche se nemmeno quella è una buona pista per noi. Non vedo l'ora che arrivi... Jerez ma dobbiamo rimboccarci subito le maniche".