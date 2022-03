Marquez, carriera a rischio e sui social è triste: "Oggi non ho voglia di sorridere"

Negli ultimi giorni in molti si stanno chiedendo se Marc Marquez tornerà a correre in MotoGP dopo la nuova diagnosi di diplopia. Sicuramente salterà i prossimi due appuntamenti in Argentina e in Texas dove sarà ancora sostituito da Stefan Bradl sulla Hrc ufficiale. La carriera del pilota Honda, però, è seriamente a rischio e anche uno specialista spagnolo in oftalmologia e chirurgia orbitaria, Javier Coloma, l'ha confermato a Cadena Ser: "La storia ha dimostrato che il nervo è danneggiato. Nonostante abbia recuperato la vista, il recupero non è stato completo. Ogni volta che ci saranno un trauma o un’infiammazione accadrà di nuovo… La carriera di Marc è in pericolo perché con quel disturbo non può guidare ai massimi livelli".