Marquez a testa bassa verso Misano: "Un'altra occasione per continuare a lavorare"

MOTOGP

Ambizioni limitate per il campione spagnolo e per il team ufficiale Honda nella seconda tappa italiana del calendario

© Getty Images Ultima spiaggia Misano per Marc Marquez e per la Honda? L'otto volte campione del mondo spagnolo (e il suo compagno di squadra e connazionale Joan Mir) riflettono sulle chancs HRC nel dodicesimo appuntamento iridato, in programma nel weekend a Misano Adriatico. Per l'ormai ex Cannibale di Cervera l'autodromo intitolato a Marco Simoncelli ha lungamente rappresentato una terra di conquista, che lo ha visto primeggiare in tutte le classi: una vittoria nella 125, due nella 250/Moto, ben quattro nella MotoGP: le prime tre sotto la denominazione Gran Premio di San Marino/Riviera di Rimini e l'ultima (due anni fa) nella Misano-bis del Gran Premio dell'Emilia-Romagna, molto significativamente l'ultima e più... recente delle ottantacinque vittorie iridate di Marc (la 59esima nella premier class). Un digiuno di successi che sfiora i due anni: La gara andò infatti in scena alla fine di ottobre del 2021. Tornando al presente, ad aumentare la portata dell'impegno in terra di Romagna ci sarà la giornata di test post-GP di lunedì 11 settembre, l'ultima all'interno della stagione di gare prima del test di fine Mondiale nei giorni successivi al "sipario" di fine novembre a Valencia.

© Getty Images

"Un'altra gara, un'altra occasione per continuare a lavorare. Misano è un circuito che è ancora una volta un po' diverso dall'Austria e da Barcellona, quindi continuare il nostro lavoro con i test qui è importante per raccogliere dati. Personalmente ho fatto delle buone gare in passato a Misano, quindi vedremo quale sarà la situazione dopo la prima sessione. Lunedì abbiamo in programma anche un test interessante, l'ultimo test della stagione prima di dare il massimo per la fine dell'anno, quindi dobbiamo sfruttarlo al meglio".

"Ovviamente l'obiettivo è fare meglio qui a Misano rispetto allo scorso fine settimana. È una pista che generalmente ha più grip rispetto a Barcellona, e penso che ci darà subito dei miglioramenti. Dobbiamo continuare a lavorare come squadra e provare alcune cose per migliorare il feeling e sfidare gli altri piloti Honda, come abbiamo fatto in vari momenti dell'anno. Puntiamo ad un fine settimana produttivo e ad evitare cadute, così da essere in buone condizioni per i test post Gran Premio".