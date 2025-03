Marc Marquez: "Devo restare concentrato, vietato sbagliare come nel 2019"

Assoluto protagonista dei primi due appuntamenti andati in scena in Thailandia e in Argentina, dove ha raccolto il massimo dei punti a disposizione, vincendo quattro gare su quattro (comprendendo le Sprint), Marc Marquez non ha alcuna intenzione di togliere la mano dalla manopola del gas, soprattutto su una pista che lo ha incoronato sette volte su nove re delle Americhe in MotoGP: “Abbiamo iniziato la stagione nel miglior modo possibile e posso dire che in ogni sessione svolta finora mi sono sentito a mio agio sulla moto. Dobbiamo restare concentrati però, per non commettere errori. Se sento la pressione? So che le aspettative su di me sono sempre più alte e i risultati hanno alimentato queste aspettative. È meglio però avere delle aspettative piuttosto che dei dubbi. Qui nel 2019 ho commesso il mio unico errore nel corso di quella stagione (scivolò quando era al comando della gara, ndr); quindi, non devo essere troppo sicuro di me. Devo restare concentrato. Il casco speciale per questa gara? Mi piace sempre creare un casco nuovo e gli Stati Uniti per me sono speciali. È ispirato ai creatori di auto e moto custom. Speriamo di poterlo portare sul podio. In Italia mi paragonano a Hamilton? Con lui ho in comune il fatto di aver cambiato mezzo e di essere salito su una “rossa”. Per me è un piacere essere paragonato a lui, perché è un grande pilota e anche una superstar. È sempre bello essere associato a un grande atleta”. Il numero 93 ha anche commentato la notizia per cui Jorge Martin sarà presente nel paddock di Austin per fare team building con l’Aprilia, seppure non potrà correre: “È un’ottima notizia, sarà bello averlo qui. Per lo spettacolo è un bene che anche l’Aprilia sia tra i competitor”.