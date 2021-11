Libere GP Valencia, Bagnaia: "Miglior venerdì qui". Rossi: "Difficile pensare alla pista, tracciato complicato"

MOTOGP VALENCIA

Venerdì positivo per il pilota Ducati, per Rossi è invece il weekend dei weekend

Venerdì di prove libere più che positivo a Valencia per Francesco Bagnaia, che nella seppur breve carriera fin qui condotta non ha dei bei ricordi al Tormo. Il piemontese si è detto entusiasta di quanto fatto oggi: "È stato il miglior venerdì di sempre a Valencia, mi sono trovato molto bene col setting quindi si prospetta un bel weekend". Valencia, l'ultima del "Dottore" Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

"Morbidelli e Jack sono i più veloci, ma sappiamo dove dobbiamo arrivare e siamo messi bene. Non ho provato un vero e proprio time attack, ma sono riuscito a fare il tempo e mi sono divertito. Sul bagnato sono caduto, ma va bene uguale" ha commentato Pecco.

Quello di Valencia è però il weekend dei weekend, quello dedicato a Valentino Rossi che domenica al termine della gara appenderà definitivamente al chiodo guanti e casco della MotoGOP: "È difficile pensare alla pista in questo weekend, il contorno mi "distrae" ma è molto bello perché c'è tanto calore e affetto. Questa è una pista molto dura, la più difficile dell'anno. Stamattina ha piovuto forte, ho provato ad entrare in pista ma era una condizione da coraggiosi. Di pomeriggio meglio, il problema è che nella prima parte del circuito era rimasto bagnato".

"È difficile stare sulla moto, col degrado gomme non siamo messi bene e spero non ci sia più pioggia per avere un po' più di grip. Questa per me è una pista-cruccio, non mi va giù. Finire la stagione qui è sempre difficile, ma è davvero un posto bello" ha detto il "Dottore.

Soddisfatto anche Franco Morbidelli, 12° al termine della giornata ma in netta ripresa con la sua Yamaha: "È stata una buona giornata per me, anche sotto la pioggia. C'è da migliorare ancora, ma abbiamo imboccato la strada giusta. Abbiamo continuato il lavoro fatto a Portimao e sono molto contento dei miglioramenti fin qui portati. Non ho provato il time attack per provare a vedere come andava il giro con l'usata, perché in gara poi le prestazioni sono mancate. Difficile quantificare però sono messo bene con la moto e il feeling ora c'è anche se non totale, dal punto di vista fisico mi sto riprendendo bene ma ho dovuto mettere da parte la preparazione atletica e ho ancora il ginocchio un po' rigido.

Soltanto 16° Danilo Petrucci, che si dice però positivo: "Purtroppo stamattina ho avuto una caduta pesante e mi sono fatto parecchio male. La cosa buona è che mi sono sentito meglio nel pomeriggio e sono stato in grado di guidare. Nel complesso, le FP2 non sono state male. Era come la prima sessione del fine settimana. La pista non era in condizioni perfette, ma mi sentivo bene con la moto. Di sicuro, dobbiamo risolvere alcuni piccoli problemi con il setup, ma sono abbastanza fiducioso. Siamo tutti molto vicini l'uno all'altro, quindi penso che domani potremo fare una discreta qualifica".