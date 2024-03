Libere 1 Portimao: Marquez brucia Vinales e Binder nel rush finale, Bagnaia si nasconde (13.)

© Getty Images

Pista sporca e tempi in progressione dal primo all'ultimo dei sessanta minuti del primo turno di prove libere a Portimao. Il fine settimana del Gran Premio del Portogallo scatta con il miglior tempo di Marc Marquez che stampa il tempo di un minuto, 40 secondi e 484 millesimi in sella alla Ducati Gresini davanti alla Aprilia ufficiale di Maverick Vinales (staccato di 165 millesimi, solo ventesimo Aleix Espargarò) e alla KTM factory di Brad Binder (due volte secondo al via del Mondiale in Qatar), con un ritardo di 205 millesimi dal Cannibale spagnolo. Quarto tempo per l'altra KTM Red Bull dell'australiano Jack Miller davanti a un'altra coppia di compagni di squadra: quella Ducati Pramac con Franco Morbidelli davanti al vicecampione in carica della premier class Jorge Martin. Non si spinge invece oltre il tredicesimo tempo Francesco Bagnaia (+0.805), mentre Enea Bastianini con l'altra Ducati Lenovo è solo diciannovesimo.