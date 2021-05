Le Mans, Libere 1: Miller detta legge davanti a Zarco e Mir. Savadori 7. davanti al leader mondiale Bagnaia 

Come da tradizione, le mutevoli condizioni meteo la fanno da padrone a Le Mans: Jack Miller azzecca il timing per mettere a segnp il giro più veloce con le slick, staccando di 1.481 il pilota di casa Johann Zarco e di 2.062 il campione in caric Joan Mir. Honda HRC quarta e quinta con Pol Espargarò davanti a Marc Marquez. Lorenzo Savadori porta l'Aprilia al sesto posto davanti al leader della classifica iridata Francesco Bagnaia, mentre l'idolo di casa e secondo della generale fatica - come tutte le Yamaha - e resta fuori dalla top ten.