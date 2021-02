Gresini, il figlio: “Sarai sempre il nostro tesoro più grande”

SU FACEBOOK

Lorenzo affida il suo dolore a Facebook: “Sei il motore di questa famiglia”

"Sarai per sempre il nostro tesoro più grande". Con queste parole affidate a un post su Facebook, Lorenzo Gresini ricorda il padre Fausto deceduto all'ospedale maggiore di Bologna a causa del coronavirus. "Impossibile esprimere a parole l'essenza della persona che sei sempre stato - si legge nel post - Un Uomo vero con le palle che aveva una soluzione per ogni problema, sei il motore di questa famiglia che tanto desiderava riabbracciarti e festeggiare con te un'altra vittoria”. Gresini, sui social omaggi e ricordi. Il Figlio : "Ti amo immensamente" facebook

“Manchi come manca l'aria ogni volta che ti penso - continua Lorenzo - ti vedo ovunque e mi si stringe il cuore a pensare che non sarà più così. Mi hai supportato in ogni parte di me, nonostante non fosse sempre giusto. Mi hai amato come un padre ama un figlio e io ti ho amato e ti amo come un figlio ama un padre. Il destino è stato davvero crudele con te". Lorenzo ha poi ringraziato per i tanti messaggi ricevuti: "Non riuscirò a rispondere a tutti perché siete tantissimi e perché il dolore è tanto grande che non riesco nemmeno ad aprirli. Buon Viaggio Babbone mio".