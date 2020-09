GP San Marino: Vinales conquista la pole, la prima fila è tutta Yamaha

Un velocissimo Maverick Vinales conquista la pole position del GP di San Marino a Misano. Lo spagnolo, che ha chiuso la sessione in 1'31''411, partirà davanti alle altre due Yamaha di Franco Morbidelli (+0''312) e Quartararo (+0''380). Seconda fila dal sapore italiano con Valentino Rossi che partirà dalla quarta posizione, sesto posto in griglia invece per Bagnaia. La caccia al podio per Dovizioso parirà dal nono posto in griglia.