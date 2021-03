GP Qatar, Quartararo: "Ho dato il massimo". Vinales: "Qualifica emozionante, mi sento bene"

MOTOGP QATAR

Il francese si "arrende" alla forza di Bagnaia, la Yamaha conquista comunque due posti in prima fila

Aveva assaporato, per la seconda stagione di fila, la prima pole della stagione, ma Bagnaia gli ha rovinato la festa. Fabio Quartararo esordirà da pilota ufficiale Yamaha dalla seconda casella della griglia a Losail nel GP di Qatar, una prestazione che lascia comunque soddisfatto il francese: "Ho dato il massimo, è stata una qualifica molto divertente. Ho provato ad andare forte, ma qualcosa non è andata forse per la pista un po’ sporca".

El Diablo ha poi sottolineato: "Forse c’era un po’ di sabbia, anche Morbidelli ed Espargarò sono stati costretti a togliere il gas. Sono comunque contento del risultato, siamo pronti per la gara di domani”.

Il compagno di box, Maverick Vinales, partirà al suo fianco in terza posizione: "È stata una bellissima qualifica, volevo qualcosa di più ma in pista ho trovato un po’ di sabbia. Mi trovo bene con la moto, già dalla FP4 mi sono sentito bene in sella. Penso di avere un passo ottimo, proverò a fare una gara veloce”.

