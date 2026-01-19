Ecco la Ducati del Centenario per Marquez e Bagnaia

Rosso Centenario per la Desmosedici di Marquez e Bagnaia
di Stefano Gatti
Madonna di Campiglio, perla alpina ai piedi delle incantevoli Dolomiti di Brenta, è stata teatro per il quarto anno consecutivo di Campioni in Pista, la presentazione del Ducati Lenovo Team. Svelate infatti presso il Palacampiglio le Desmosedici GP con cui Marc Marquez e Francesco Bagnaia esordiranno al GP della Thailandia il prossimo primo marzo. Alle spalle un’altra annata da record con la conquista di tutti i titoli e della prestigiosa tripla corona per la terza volta nella storia della squadra corse. Un totale di tredici vittorie complessive per il secondo anno consecutivo, che porta il bottino del Ducati Lenovo Team a 99 sigilli in MotoGP, il record assoluto di punti conquistati da un solo pilota nel corso di una stagione (M. Marquez, 545) e il sesto titolo costruttori consecutivo.
Sarà una stagione ricca di significato con la celebrazione del centenario dalla fondazione di Ducati (1926), una ricorrenza declinata anche in veste grafica sulla livrea della Desmosedici GP con la novità del Rosso Centenario opaco e della doppia banda bianca. Un rosso scuro, come quello delle origini: dal rosso della Ducati 60 del 1949, prima moto completa che segnò il nostro ingresso tra i costruttori motociclistici, a quello della Gran Sport “Marianna” del 1955, la prima Ducati concepita per correre, firmata dall’ingegnere Fabio Taglioni.
Ad onorare il Rosso Centenario di Ducati in questo 2026 una coppia che non ha bisogno di presentazioni. Nove titoli Mondiali piloti MotoGP (sette Marc, due Francesco), due campioni d’eccezione sia fuori che dentro la pista: Marc Marquez e Francesco Bagnaia. Protagonista di uno dei più grandi ritorni di sempre, grazie a forza di volontà e dedizione, Marc è pronto a scrivere un nuovo capitolo di storia del motociclismo. Al suo fianco, sinonimo di resilienza e impegno, Pecco, il pilota più vincente di Borgo Panigale in MotoGP, alla ricerca di riscatto.
Sul palco di “Campioni in Pista”, evento organizzato da Ducati in collaborazione con Trentino Marketing e l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, oltre ai piloti e al management della squadra, anche Claudio Domenicali (CEO Ducati Motor Holding) e Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse. Una nuova emozionante stagione MotoGP è quindi alle porte. Primo appuntamento dal martedì 3 a giovedì 5 febbraio in Malesia, al Sepang International Circuit, quando i piloti del Ducati Lenovo Team saranno in pista per la prima sessione di test ufficiali. Al termine della giornata, prima di godersi le spettacolari piste da sci della Perla delle Dolomiti, i piloti del Ducati Lenovo Team saranno presenti nel centro di Madonna di Campiglio, in Piazza Sissi, alle ore 17:00 per un saluto a tutti gli appassionati e tifosi.
Marc Marquez
“Il 2025 ha rappresentato un momento chiave della mia vita e della mia carriera. Una sfida contro tutte le difficoltà, per provare a me stesso prima di tutto che potevo essere in grado di vincere ancora. Non sono tanto attento a numeri e record, ma il 2026 rappresenta allo stesso modo un’ulteriore sfida. Riconfermarsi sarà ancora più difficile ma abbiamo dalla nostra la possibilità di sfruttare al massimo il pacchetto della Desmosedici GP che è il più competitivo e affidabile. Riprendere confidenza alla guida dopo l’infortunio è il primo obiettivo, poi dare spettacolo in pista con il Ducati Lenovo Team di cui cercherò di onorare i colori al massimo delle mie possibilità anche quest’anno. Nei primi allenamenti in sella alla moto le sensazioni sono state più che positive ma in Malesia ci sarà il primo vero banco di prova in vista della stagione”.
Francesco Bagnaia
“Mi lascio alle spalle un anno impegnativo, ma che ha lasciato tanti insegnamenti e fatto crescere ancora di più la mia voglia di tornare in pista il prima possibile con la nuova Desmosedici GP. È stato importante andare fino in fondo, senza mollare, affrontare ogni situazione e fare tesoro di ogni esperienza. La stagione 2026 avrà un valore particolare: una nuova opportunità per dimostrare tutto il nostro potenziale nell’anno di celebrazione del centenario di Ducati e con una livrea davvero d’impatto. Non posso che contare le ore che mi separano dal primo test, sono davvero contento di ritrovare tutto il Ducati Lenovo Team e di tornare al lavoro con la squadra per essere tra i protagonisti e divertirci”.
Claudio Domenicali (CEO Ducati Motor Holding)
“Ormai non potremmo presentare il Ducati Lenovo Team se non qui, nella splendida cornice di Madonna di Campiglio, dove torniamo per il quarto anno consecutivo e in un momento particolarmente significativo per Ducati, quello del nostro Centenario. Entriamo nel 2026 con risultati sportivi che parlano da soli e una squadra che, nel tempo, ha dimostrato una capacità di lavoro e una continuità straordinarie: quattro titoli Piloti e sei titoli Costruttori consecutivi sono il frutto di un percorso preciso, non di episodi isolati. Il Ducati Lenovo Team rappresenta oggi la sintesi più avanzata del metodo Ducati, tra competenza tecnica, organizzazione solida e ambizione costante. Con Marc e Pecco abbiamo due campioni straordinari, animati da motivazioni e obiettivi fortissimi, pronti a cercare nuove conferme e risposte importanti. Al loro fianco c’è la Desmosedici GP, una moto nata da un’evoluzione continua e da scelte tecniche mirate, che rappresenta il massimo della nostra visione tecnologica e che, in questo anno speciale, abbiamo reso ancora più iconica vestendola di un rosso che richiama la nostra storia. È con questo insieme di persone, piloti e moto che affrontiamo la stagione in arrivo, con la determinazione di continuare ad essere competitivi e firmare nuovi successi sportivi”.
Luigi Dall’Igna (Direttore Generale di Ducati Corse)
“Questa stagione, per valore e speriamo anche per spettacolo in pista non è paragonabile a nessuna delle precedenti. Celebreremo il centenario di Ducati e sarà allo stesso tempo un momento di transizione in vista del radicale cambiamento di regolamento nel 2027. Le corse da sempre sono parte del Dna di Borgo Panigale e speriamo di onorare questo importantissimo traguardo dando lustro alla tecnologia delle nostre moto e centrando nuovi record. Siamo orgogliosi di portare il Rosso Centenario opaco e la doppia striscia bianca sulle carene delle nuove Desmosedici GP per lottare, come Ducati, per il settimo titolo costruttori consecutivo e il sesto alloro piloti nel nostro albo d’oro. Sono obiettivi ambiziosi ed è difficile pensare di più. Su Marc e Pecco ho poco da aggiungere: sono due Campioni, diversi ma Campioni entrambi. Marc ha dimostrato di essere un fuori classe, capace di andare oltre tutte le avversità per ritrovare pace, vittoria e velocità. Pecco ha faticato, ma non ha mai mollato e ha messo davanti il suo talento dimostrando che può tornare ad essere vero protagonista. Un ringraziamento a tutti i nostri partner e a Madonna di Campiglio che ci accoglie nella sua cornice davvero suggestiva per la presentazione del Ducati Lenovo Team. Con tutto il gruppo di lavoro, siamo pronti ad affrontare con il massimo impegno e motivazione questo 2026”.