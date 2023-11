Di Giannantonio: "Ho visto un'opportunità e l'ho colta". Marini: "Potevo stare con Pecco e Diggia..."

GRAN PREMIO QATAR MOTOGP

Il vincitore del penultimo atto del Mondiale rende omaggio anche agli uomini del suo team

© Getty Images "Che weekend incredibile! La gara è stata fantastica. Sapevo di avere più passo rispetto a Bagnaia: ho visto che faceva qualche errorino e ho capito che si trattava di una opportunità da cogliere. Sono senza parole: è una redenzione per me e per tutti i ragazzi del team. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto in MotoGp". Sono le prime parole di Fabio Di Giannantonio a caldo, appena sceso dalla Ducati Gresini in sella alla quale il romano ha messo a segno la sua prima vittoria nelle premier class, al traguardo di quello che - attualmente - è stato il suo penultimo Gran Premio nella MotoGP.

Terzo sotto la bandiera a scacchi dopo una gara un po' ad elastico Luca Marini che era scattato dalla pole position:

È stato un bellissimo weekend. Ne avevamo bisogno. L'obiettivo era di andare via in testa ma Bagnaia è partito benissimo. Loro hanno qualche.. device in più a livello di procedura di lancio... Poi mi ha un po' fregato la temperatura ambientale, la gomma è calata prestissimo. Peccato poi aver perso tempo all'inizio con Alex Marquez e Brad Binder, perché probabilmente avevamo il passo per stare con Di Giannantonio e con Bagnaia e lottare per la vittoria. Però sono molto contento per il podio, è un buon risultato. Stiamo lavorando bene. Ora manca solo l'ultima gara: godiamocela!"