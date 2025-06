Delusione Bagnaia: "So di essere quello dei primi giri ma quest'anno va così"

"A fine Gran Premio mi hanno chiamato in Direzione Gara per vedere il contatto con Marc: a me è sembrato un normale contatto di gara, niente di esagerato direi, ma evidentemente volevano chiarimenti. La battaglia iniziale non basta, ma io ho dato tutto come sempre e oggi ho fatto quarti nella gara di casa, davanti ad un pubblico meraviglioso. Ho fatto quello che ho potuto ma appena mi sono messo davanti ho rischiato di cadere. Quest'anno purtroppo va così. Tutto bene finché ho supporto dall'anteriore ma appena il grip cala faccio il gambero, come succede dall'inizio dell'anno. Ennesima gara a guardare i primi due, poi alla fine mi ha passato pure Di Giannantonio. Ho provato ancora a riportarmi sotto ai primi ma appena arrivavo il davanti mi si chiudeva. Non è bello così: io so di essere quello dei primi giri di oggi ma devo accettarlo: quest'anno va così, o almeno fino a qui. Di fatto non posso fare una gara d'attacco dall'inizio alla fine. Negli ultimi anni ho sempre avuto supporto dall'anteriore. Era semmai dietro che avevo dei problemi. Ora è il contrario, il davanti non è mai stabile. Se poi come è capitato a me oggi hai pure un buco enorme dietro... beh non aiuta".