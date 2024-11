Canet vince dalla pole davanti a Gonzalez e Moreira, Ogura giù dal podio

Podio alto per Aron Canet al capolinea della stagione della Moto2. Alla sua quarta affermazione del 2024, lo spagnolo completa con il successo davanti alla bandiera a scacchi un weekend da assoluta protagonista. Già sicuro del secondo posto nella classifica generale alle spalle di Ai Ogura, Canet rimonta in fretta dopo uno scatto tutt'altro che impeccabile al comando, poi fa gara di testa e consolida nelle fasi centrali del GP un margine di "sicurezza" di un secondo sulla diretta concorrenza. Torna tutto in discussione nel finale a causa del degrado-gomme ma Canet resiste al forcing finale di Manuel Gonzalez con la Kalex Gresini. Diogo Moreira riesce invece ad infilare all'ultimo giro il campione Ogura per il gradino finale del podio di Barcellona. Filip Salac chiude la top five davanti a Sergio Garcia e Izan Guevara. Albert Arenas, Alonso Lopez e Fermin Aldeguer completano la top ten. Nulla di fatto per Celestino Vietti, "abbattuto" nelle battute iniziali del GP da Zonta van de Goorbergh.