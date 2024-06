Bezzecchi lascia Ducati per Aprilia: a fianco di Martin dal 2025

MOTOGP

Il venticinquenne pilota di Rimini non aveva mai corso nel Motomondiale con la Casa Italiana

© Aprilia Racing Ufficio Stampa Sarà come da più parti anticipato negli giorni scorsi Marco Bezzecchi ad affiancare Jorge Martin nel team Aprilia Racing dal 2025. Il pilota romagnolo (attualmente undicesimo nel Mondiale) ha firmato un contratto pluriennale per correre con la RS-GP ufficiale italiana a partire dalla prossima stagione. Dopo tre stagioni nella premier class con Ducati (sotto l'ala protettiva del team satellite VR46), il venticinquenne pilota di Rimini punta a tornare ai vertici con la Casa di Noale che alza ulteriormente l'asticella con una formazione completamente rinnovata rispetto al 2024 (Vinales e Aleix Espargaro) e forte appunto - oltre che di Bezzecchi - del talento did Martin, lui pure in uscita da Borgo Panigale (versante Prima Pramac nel caso del vicecampione in carica). Due piloti carichi di voglia di rivincita e di riscatto insomma. Si tratta di una prima volta con Aprilia per Bezzecchi che curiosamente a livello iridato non ha mai corso con la moto italiana prima del suo approdo in MotoGP nel 2022. In precedenza infatti Marco aveva guidato per Mahindra in Moto3 nelle sue prime apparizioni sulla scena iridata nel 2015 e 2016 e nella sua prima stagione completa nel 2017, per poi passare alla KTM (2018) e affrontare il passaggio in Moto2 con la Casa austriaca nel 2019 e correre nel Mondiale 2020 e 2012 della categoria cadetta con Kalex.

© Aprilia Racing Ufficio Stampa

Questo il comunicato ufficiale di Aprilia Racing:

Marco Bezzecchi ha firmato un contratto pluriennale per correre con Aprilia Racing a partire dal 2025. Un tassello importante per la Casa di Noale che vede nuovamente un pilota italiano a tempo pieno nella top class, dopo l’esordio di Lorenzo Savadori in MotoGP nel 2020. Il ritorno di un pilota italiano è un passaggio significativo per l’italianissima Aprilia Racing. La formazione del 2025 vedrà quindi Marco Bezzecchi e Jorge Martin Almoguera come compagni di squadra, una coppia che promette di consolidare l’Aprilia al vertice della MotoGP. Marco Bezzecchi ha dimostrato, fin dal suo debutto in MotoGP nel 2022, di possedere un grande talento e una determinazione feroce, qualità che gli hanno permesso di ottenere tre vittorie, nove podi e quattro pole position e di conquistare il cuore dei tifosi italiani.

MASSIMO RIVOLA (AD Aprilia Racing)

“Diamo il benvenuto a uno dei migliori talenti italiani, che ha dimostrato il proprio valore fin dall’esordio nelle categorie minori e, soprattutto lo scorso anno in MotoGP, con ottime prestazioni e vittorie addirittura anche in fuga. Non vediamo l’ora di abbracciare a Noale anche il "Bez". Il binomio moto italiana e pilota italiano è molto affascinante, ma ancor di più la coppia di piloti che si andrà a formare con Jorge. Siamo davvero soddisfatti della nostra line up per il 2025, Martín e Bezzecchi rappresentavano la nostra prima scelta per età, talento, grinta e determinazione e con loro possiamo scrivere una nuova e importante pagina di Aprilia Racing”.