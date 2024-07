Bagnaia riparte da Silverstone: "Pronto per tornare a fare sul serio"

MOTOGP

Il campione della Ducati vuole incrementare il vantaggio in classifica: "Ripartiamo da dove aveva interrotto"

Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini sposi nel duomo di Pesaro

















Francesco Bagnaia non si è certo riposato durante il break estivo della MotoGP: prima si è sposato, poi ha vinto la Race of Champions al WDW di Misano. Adesso è pronto a riprendere il discorso da dove lo aveva lasciato. Prossima tappa Silverstone per ribadire la sua leadership in classifica. "Le nostre vacanze sono terminate prima rispetto agli altri piloti. La settimana scorsa siamo stati a Misano per il World Ducati Week e abbiamo potuto sfidarci con la nuova Panigale V4 S. È stata una bella occasione per riprendere confidenza con la pista, ma soprattutto per incontrare i nostri tifosi provenienti da tutto il mondo", ha detto "Pecco".

"Dopo la Lenovo Race of Champions ora si torna a fare sul serio! In questa pausa mi sono anche riposato e ora sono pronto ad affrontare questa seconda parte di stagione che sarà sicuramente molto intesa e impegnativa. Non vedo l'ora sia venerdì per riprendere da dove ci siamo interrotti", ha detto il campione del mondo.

Anche Enea Bastianini non vede l'ora di tornare in pista. “Queste tre settimane di pausa ci volevano, ma ora ho davvero voglia di ritornare in pista per dare inizio a questa seconda parte della stagione. Nelle prime nove gare di questo Campionato siamo riusciti a crescere costantemente. Le prossime settimane saranno molto intense, ma correremo anche su piste sulle quali di solito mi trovo bene. Ora però dobbiamo concentrarci su Silvestone. Daremo il massimo come sempre e non vedo l’ora di scendere in pista con la carena speciale per ricordare il 75° Anniversario del Campionato”, le sue parole.

Le livree speciali verranno svelate nel primo pomeriggio di giovedì, vigilia del weekend inglese.