Bagnaia-Quartararo, l'abbraccio nel parco chiuso

Avversari, non nemici. Al termine della decisiva gara di Valencia, Fabio Quartararo ha raggiunto il parco chiuso nella corsia dei box per complimentarsi con "Pecco" Bagnaia, che gli aveva appena strappato il titolo della MotoGP. Un abbraccio per sancire il rispetto tra i due piloti, che si sono dati battaglia in pista, ma senza andare oltre.