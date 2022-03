Bagnaia: "Punto subito al massimo risultato". Marquez: "Obiettivo di sempre, vincere il Mondiale"

MOTOGP

Il pilota italiano della Ducati ed il "cannibale" spagnolo sono i due principali sfidanti del campione in carica Quartararo.

di

Stefano Gatti

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. In attesa delle conferenze ufficiali in programma giovedì a Losail, i piloti ufficiali di Honda e Ducati scaldano i motori in vista della prima sfida della stagione al campione in carica Fabio Quartararo. Francesco Bagnaia punta sul lavoro da fare nelle prove libere ed in qualifica, Marc Marquez sull'esperienza e più ancora sulla voglia di tornare stabilmente al vertice. Per Jack Miller invece... missione continuità.

Francesco Bagnaia

"Il Losail International Circuit è una pista che si presta molto alle caratteristiche della nostra Desmosedici GP, perciò sono fiducioso e, come sempre, punterò ad ottenere il massimo risultato. Il primo Gran Premio dell'anno è sempre un momento speciale e disputarlo in notturna, in Qatar, rende l'atmosfera ancora più suggestiva. Dopo la pausa invernale, abbiamo avuto solamente cinque giornate di test a Sepang e a Mandalika per poterci preparare all'inizio del Campionato, perciò sarà davvero importante riuscire a sfruttare bene anche le giornate di venerdì e sabato per terminare le ultime prove di setup in vista della gara".

Marc Marquez

"Dopo quello che abbiamo recentemente superato, la mia motivazione per iniziare la stagione è enorme. Abbiamo attraversato qualcosa di difficile e ora è il momento di divertirci. Ma non solo a guidare. Anche in gara e lottare di nuovo al comando. Questo è il mio decimo anno nella classe MotoGP e ora sono uno dei più esperti della categoria. Ci sono tanti nuovi concorrenti, ma l'obiettivo è sempre lo stesso: lottare per il Mondiale. Arriviamo con una nuova moto, quindi dobbiamo vedere come si comporta in Qatar, ma abbiamo costruito una buona base e non vedo l'ora che arrivi il fine settimana e di tornare a correre. Sarà la prima volta che corro in Qatar dal 2019, ma sono pronto. Che la stagione abbia inizio!"

Jack Miller

"Sono pronto per disputare il primo GP della stagione in Qatar. Quest'anno come non mai mi sento determinato e forte, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Nel 2021 qui a Losail eravamo stati veloci sia durante i test che nelle prove ma poi in gara non siamo riusciti ad ottenere i risultati sperati. Spero vada diversamente quest'anno e di riuscire ad iniziare la stagione subito da protagonista".