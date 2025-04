MotoGP Spagna, Bagnaia: "Nella Sprint continuo a faticare, ma per domenica faremo passi avanti"

Francesco Bagnaia ha commentato con un pizzico di amarezza il suo 3° posto nella Sprint Race a Jerez: "È stata purtroppo la classica Sprint, in cui faccio fatica - le parole del pilota Ducati a Sky dopo la gara -. Lunedì proveremo qualche soluzione perché fin qui faccio fatica a stare vicino agli altri e a mettermi in condizione di superare. Quando mi avvicino la gomma anteriore mi dà subito problemi. Ho lasciato un po' di spazio ad Alex in partenza, ma appena mi avvicinavo rischiavo troppo. È un grosso limite, devo capire dove fare questo step. La domenica mi viene tutto facile, il sabato no. Problema comune? Sicuramente l'anteriore si scalda tanto e se il passo è simile a quello degli altri rimani lì. Domani faremo un passo avanti, la gara sarà sicuramente molto veloce e dovremo gestirla bene".