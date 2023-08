A-Team nel bene e nel male: Aldeguer festeggia, Acosta mette la freccia su Arbolino 

© Getty Images

È di Fermin Aldeguer sulla Boscoscuro del team Speed Up la vittoria (la prima in carriera) nella gara della Moto2 che chiude il programma del Gran Premio d'Inghilterra. Partito dal centro della prima fila, il pilota spagnolo la spunta su Aron Canet (Kalex del team Pons) e su Pedro Acosta che era stato l'autore della pole ma deve appunto accontentarsi del terzo gradino di un podio tutto made in Spain. Lo spagnolo del team Red Bull KTM Ajo guadagna la testa della classifica generale grazie alla domenica storta di Tony Arbolino che non riesce a portare oltre la nona casella la Kalex by VDS.