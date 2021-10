A Misano Valentino Rossi ringrazia il muro giallo: il lancio del casco ai tifosi

Un casco per e dei tifosi. Valentino Rossi dopo aver concluso il suo ultimo GP in terra italiana al decimo posto si è fermato sotto la tribuna dei suoi fan e, a sorpresa, ha lanciato loro il casco utilizzato in gara. Un vero e proprio cimelio per un fortunato supporter che l'ha preso al volo. Una rarità visto che il numero 46 non è solito regalare i caschi da lui indossati e custoditi gelosamente a Tavullia nel museo.