A Houston, dove il Real Madrid scenderà in campo nell'ICC per affrontare il Bayern, Zinedine Zidane apre le porte all'arrivo in maglia merengues di Pogba: " Fino al 31 agosto tutto è possibile, Sia in entrata, sia in uscita" ha detto il tecnico rispondendo a una domanda sul possibile acquisto del centrocampista del Manchester United, suo connazionale.