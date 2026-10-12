Zaniolo: "Milan? Qualcosa c'è stato, ma volevo solo l'Udinese"

12 Ott 2026 - 19:19
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"È stata un'estate un po' turbolenta, che mi ha fatto riflettere e capire realmente cosa volevo". Nicolò Zaniolo ha deciso di sposare l'Udinese e ha svelato un retroscena di mercato durante un'intervista a calciomercato.com: "La mia intenzione è sempre stata quella di rimanere qua, perché mi sono trovato veramente bene. L'Udinese per me è una famiglia: mi ha accolto, sostenuto e aiutato in tutto e per tutto. Nutro un grande senso di appartenenza e riconoscenza verso questa società. Nel calcio ci sono tante dinamiche contrattuali... c'è stata una piccola trattativa, ma per fortuna tutto si è chiuso nel verso giusto. Gli altri club? Quando fai una stagione positiva è normale che ci siano voci che ti accostano a grandi club, ma io volevo sentire prima l'Udinese. La loro intenzione era tenermi e ora spetta a me ripagare la fiducia in campo".

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