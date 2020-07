Zaniolo, la priorità è Roma ma le big d'Europa lo tentano

IL FUTURO

Scoppia la pace in casa Roma e con Niccolò Zaniolo è tornato il sereno, almeno per il momento. Le tensioni con una parte della squadra e la punizione di Paulo Fonseca hanno lasciato il posto a un bel cielo azzurro. Zaniolo è della Roma e vuole rimanere ancora allo Roma, questa è la sua priorità. La foto con la nuova maglia della Nike, sponsor ancora per il prossimo anno, è una delle prove del fatto che ci sia la volontà di continuare a far faville nella capitale e il gol contro la Spal ne è un esempio. Coast to coast: la perla di Zaniolo

La parabola del talento giallorosso chiaramente non sembra passare inosservata a nessuno e soprattutto alle big d'Europa che hanno anche la forza economica per strapparlo alla Roma.

La Juventus, c'è sempre da ricordarlo è lì pronta a dargli l'assalto e certo non si potrà far sfuggire un giocatore che ha il profilo giusto per vestire la maglia bianconera.

Ma negli ultimi tempi tante squadre in Europa si sono interessate all'attaccante: il Bayern Monaco in primis e poi anche il Psg. In ordine di tempo l'ultima squadra è il Tottenham di Mourinho.