Xavi, ex bandiera del Barcellona e oggi allenatore dell'Al-Sadd in Qatar, ha parlato della possibilità di tornare in blaugrana proprio nel ruolo di tecnico: "Ho la sensazione che le persone si aspettino molto da me. Da una parte è gratificante essere visto come l'uomo del futuro, ma dall'altro complica un po' le cose. È stato difficile andarsene e lo sarà altrettanto tornare, anche se la voglia sarebbe tanta. È il mio sogno".