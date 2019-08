Il Wolverhampton fa sul serio per Daniele Rugani. Come riporta il 'Times' la squadra inglese ha presentato un'offerta da 32 milioni di euro per il difensore della Juventus, in uscita dalla società bianconera. La Juve ha già respinto una proposta dell'Arsenal, a sua volta interessato all'ex Empoli, di prestito biennale.