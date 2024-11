Undici punti in 10 partite: per Lopetegui al West Ham la situazione non è delle migliori. Per sostituirlo si fa il nome di Edin Terzic, disoccupato dopo l'esperienza con il Borussia Dortmund, condotto fino alla finale di Champions League nella scorsa stagione. Terzic è un volto noto al West Ham, visto che è stato l'assistente di Slaven Bilic dal 2015 al 2017.