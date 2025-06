Wesley: "So dell'interesse di Juve e Roma"

Wesley è uno degli obiettivi di mercato di Juventus e Roma e l'esterno difensivo del Flamengo ammette di essere tentato. "Il mio sogno è giocare in Europa almeno una volta in carriera - ha detto il brasiliano - . Ora sto bene in Brasile e sono focalizzato sul Flamengo e su questa splendida avventura che stiamo vivendo al Mondiale per Club: vogliamo fare bene e andare avanti il più possibile. So dell’interesse di Roma e Juventus, ma non è ancora il momento di pensare al futuro".