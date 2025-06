L'Atalanta saluta Piccoli e Adopo: "Auguriamo il meglio"

L'Atalanta ha comunicato ufficialmente il riscatto da parte del Cagliari, per complessivi 16 milioni del centravanti classe 2001, Roberto Piccoli, e del centrocampista del 2000 Michel Ndary Adopo. I due erano in Sardegna a titolo temporaneo. "A Roberto e Michel Ndary il Club nerazzurro augura il meglio per il prosieguo della loro carriera sportiva", si legge nella nota sul sito ufficiale del club bergamasco. Adopo, giunto nell'estate 2023 da svincolato dal Torino, chiude con 11 presenze in nerazzurro contro le 15 con 1 rete - il 21 agosto 2021 nel 2-1 in casa del Torino - di Piccoli, prodotto del settore giovanile, vincitore tra 2019 e 2020 di due titoli e una supercoppa Primavera e già in prestito a Spezia, Genoa, Verona, Empoli e Lecce.