Mkhitaryan: "Dopo l'Inter smetto, l'Arabia non mi interessa"

"Dopo l'Inter smetto. Non voglio abbassare il livello, non tornerò a giocare in Armenia. E mete come l'Arabia non mi interessano. Con tutto il rispetto, amo il calcio per il gioco, non per i soldi. Quando mi sveglio ho voglia di allenarmi e dimostrare quel che valgo". Così il centrocampista armeno dell'Inter Henrikh Mkhitaryan, intervistato da 'Repubblica'. "Chivu? È serio e simpatico. Ci supporta mentalmente e nella tattica. Fin dal primo allenamento si è vista la sua impronta. Il modulo è quello, ma l'approccio è diverso rispetto a Inzaghi", ha aggiunto. Quanto alla dolorosa sconfitta in finale di Champions a Monaco "non serve pensarci troppo. Dobbiamo lavorare per vincere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e nei prossimi anni".