Non c'è lieto fine tra Timo Werner e il Tottenham. L’attaccante tedesco al termine della stagione non verrà riscattato dal club londinese e farà ritorno al Lipsia. Si chiuderà dunque la seconda esperienza in Premier per Werner che già in passato aveva militato nel massimo campionato inglese con la maglia del Chelsea. Dopo il ritorno alla base, Werner cercherà una nuova sistemazione.