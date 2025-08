L'operazione tra la Juventus e il Marsiglia per Timothy Weah è arrivata alla fumata bianca. Il giocatore, infatti, ha lasciato nelle scorse ore il ritiro dei bianconeri in Germania, a Herzogenaurach, e volerà in Francia per firmare il suo contratto con il club transalpino. La trattativa si chiusa intorno ai 18 milioni di euro complessivi tra prestito oneroso, riscatto e bonus, il dg Comolli è riuscito così a piazzare una delle pedine ormai fuori dal progetto Tudor.