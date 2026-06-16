Watford, Dionisi è il nuovo allenatore

L'ex tecnico dell'Empoli ha firmato un biennale

16 Giu 2026 - 11:21
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Alessio Dionisi riparte dall'Inghilterra, con il Watford che ha annunciato ufficialmente il suo ingaggio. Il tecnico toscano ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2028. Reduce dall'esonero con l'Empoli a marzo 2026, per Dionisi quella in Championship sarà la prima esperienza all'estero. La colonia italiana degli Hornets comprende già la famiglia Pozzo, proprietaria e azionista di maggioranza del club, e il centrocampista Edoardo Bove.

Queste le parole del tecnico toscano: "Sono molto motivato e non vedo l'ora di iniziare questa nuova sfida. Il calcio inglese mi ha sempre affascinato e ora ho l'opportunità di viverlo in prima persona". Dionisi ha poi espresso la sua idea di gioco, chiarendo gli obiettivi stagionali: "È fondamentale che la squadra abbia un'identità chiara e lavori per dimostrarla in ogni partita. Fin dai primi colloqui, la proprietà e i dirigenti hanno espresso il desiderio e l'ambizione di puntare ai vertici del campionato. Ci auguriamo che i tifosi siano orgogliosi del lavoro che svolgeremo, così come delle prestazioni della squadra".

Soddisfatto il direttore sportivo Gian Luca Nani: "Alessio era nel nostro mirino da tempo e siamo davvero contenti di aver raggiunto un accordo. Stavamo cercando un allenatore esperto, che avesse vinto campionati e ottenuto promozioni (dalla B alla A con l'Empoli nel 2020-21, ndr) e lui risponde perfettamente a questo profilo. È un allenatore eccellente, che crediamo abbia le competenze per ottenere il massimo dai giocatori che abbiamo in rosa e da quelli che vogliamo aggiungere. Non vediamo l'ora di vedere l'impatto positivo che avrà qui”.

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