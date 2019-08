Non sarà nel Principato il futuro di Mauro Icardi. Wanda Nara, moglie e agente dell'argentino in uscita dall'Inter, ai microfoni di Tyc Sports ha chiuso a un possibile trasferimento al Monaco. "Non andrà al Monaco", il lapidario commento dalla procuratrice dell'ex capitano nerazzurro, per il quale restano in piedi le ipotesi Napoli e Juventus.