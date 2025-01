"Continuare a fare la storia qui è molto importante per me e la mia famiglia. Spero di restare in questa squadra per molti altri anni". Così Vinicius Junior ha voluto in prima persona mettere fine alle voci apparse sui media spagnoli su un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita. In un'intervista alla RealMadrid TV, il brasiliano ha ancora una volta smentito di ricevuto l'estate scorsa un'offerta colossale per unirsi a un club saudita. "