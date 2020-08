Vidal tratta la risoluzione col Barcellona per poi chiudere con l'Inter

Questa potrebbe essere la volta buona, per l'Inter si intende. Dopo aver cercato insistentemente, ma invano, di portare a Milano Arturo Vidal su espressa indicazione di Antonio Conte tanto l'estate scorsa quanto nel corso del mercato di gennaio, i nerazzurri attendono ora l'esito della "trattativa" tra il cileno e il Barcellona per poi chiudere l'accordo già imbastito con il procuratore del centrocampista ex-Juve. Messo ai margini dal neo-tecnico blaugrana Ronald Koeman, Vidal sta infatti trattando di persona con il club catalano per arrivare a una risoluzione consensuale del contratto (chiedendo inoltre una buonuscita), che gli permetterebbe poi di accasarsi da "svincolato" all'Inter.

Il Barcellona, dal canto suo chiede invece un conguaglio economico per la sua cessione, bene sapendo dell'interesse dell'Inter (e non solo). La trattativa tra il club e il giocatore è ufficialmente partita, contestualmente prosegue però quella tra il procuratore dello stesso Vidal, Fernando Felicevich, e la società nerazzurra per trovare quanto prima un accordo sul contratto del giocatore.