Verona, Sogliano: "Zanetti? Ci prendiamo 24-48 ore per decidere"

Il futuro sulla panchina del Verona di Paolo Zanetti è appeso a un filo. La società, per bocca del ds Sean Sogliano, sta riflettendo su un eventuale cambio in panchina dopo la debacle contro l'Empoli: "Abbiamo parlato e abbiamo deciso che venissi io, è inutile nascondersi, qualcosa non va e ci saranno delle riflessioni, oggi non prenderemo nessuna decisione definitiva ma ci prenderemo 24-48 ore. Evidentemente in campo non si stanno riuscendo a trovare le giuste prestazioni, un po' è colpa dell'allenatore, un po' dei giocatori ma oggi ci aspettavamo tutt'altra prestazione".