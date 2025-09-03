Verona, parla il ds Sogliano: "Baldanzi? La Roma ha detto no"

Nella conferenza stampa odierna, il direttore sportivo dell'Hellas Verona Sean Sogliano ha chiarito alcuni aspetti sul mancato acquisto del giallorosso Baldanzi: "Nei giorni precedenti c'era una buona possibilità di prenderlo, lui era convinto, veniva volentieri e questa è la cosa positiva. La notte precedente all'ultimo giorno di mercato c'è stata una dinamica che non riguarda la nostra società e quindi non mi permetto di giudicare, la Roma ha cambiato idea e non ha fatto uscire il giocatore in prestito".