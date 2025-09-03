Sampdoria, interesse per Falcinelli

Dopo le due sconfitte rimediate nelle prime due giornate di campionato, la Samp cerca tra gli svincolati un attaccante da affiancare a Coda. L'ultima idea dei blucerchiati sembra essere Diego Falcinelli, rimasto fermo dopo la parentesi Spezia.
