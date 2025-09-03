Kimpembe pronto a lasciare il PSG, lo aspetta il Qatar
03 Set 2025 - 16:45
Dopo 20 anni con la maglia del Paris Saint-Germain, il nove volte campione di Francia e campione d'Europa in carica Presnel Kimpembe si appresta a lasciare Parigi. Firmerà nelle prossime ore con un club qatariota.
