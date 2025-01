Venezia, ufficiale Kike Perez

Il Venezia Fc ha ufficializzato in serata l'acquisto, a titolo definitivo, di Kike Perez, 27 anni, centrocampista del Real Valladolid, formazione che milita nella Liga spagnola, con cui aveva un contratto in scadenza a giugno. Il giocatore ha firmato per gli arancioneroverdi fino al 30 giugno 2027. Cresciuto nel settore giovanile del Rayo Vallecano, Pérez ha maturato una significativa esperienza nella Liga spagnola. Nella stagione 2021-'22 ha vestito la maglia dell'Elche, collezionando 12 presenze e 2 gol, mentre con il Real Valladolid ha disputato un totale di 112 partite, segnando 7 gol e fornendo 8 assist. Successivamente, nella stagione 2023-'24, è passato al Rayo Vallecano, registrando 25 presenze e 1 gol, prima di fare ritorno al Real Valladolid. Nel corso della stagione attuale, tra Liga e Copa del Rey, Pérez ha totalizzato 22 presenze, realizzando 4 gol e servendo 1 assist. "Sono entusiasta di essere arrivato al Venezia Fc e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura - la sua dichiarazione appena sbarcato in laguna -. Sono determinato a mettermi a disposizione del mister e della squadra per dare il massimo e contribuire al raggiungimento del nostro grande obiettivo: mantenere il Venezia in Serie A anche nella prossima stagione. Giocare al Penzo, davanti ai nostri tifosi, è un'emozione che non vedo l'ora di vivere, magari coronata dalla gioia di segnare un gol sotto la Curva Sud." Quello di Perez è il quinto acquisto perfezionato dal direttore Antonelli nel mercato di gennaio: nelle scorse settimane erano arrivati il difensore Candè, il centrocampista Condè e l'esterno Zerbin. Stamani era stato annunciato l'arrivo del difensore Mercandalli.